Un calculator dintr-un birou din incinta sediului ministerului Sănătății a luat foc. Pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările.

Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat astăzi, în jurul orei 09:00, pe strada Vasile Alecsandri din capitală.

Într-un birou de la etajul 2 a luat foc un calculator, iar etajul a fost inundat cu fum. Incendiul a fost stins rapid, fără ca focul să se răspândească. Angajații s-au autoevacuat și din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.