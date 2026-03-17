Un incendiu izbucnit într-un depozit de pe strada Uzinelor din Chișinău a pus pe jar autoritățile în dimineața zilei de 17 martie, mobilizând de urgență 7 echipaje de pompieri pentru a preveni o catastrofă. În urma incendiului, un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri.

Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:09, după ce martorii au observat fum dens ieșind din interiorul clădirii, unde erau depozitate materiale de construcții pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați.

La fața locului au fost îndreptate 7 echipaje de salvatori și pompieri, care au intervenit prompt pentru a limita proporțiile dezastrului. Datorită reacției rapide, flăcările au fost localizate în mai puțin de 20 de minute, la ora 08:29, fiind evitată extinderea incendiului la întreaga construcție.

Chiar dacă intervenția a fost eficientă, incidentul nu a fost lipsit de victime. Un bărbat în vârstă de 58 de ani, care a încercat să stingă incendiul cu forțe proprii înainte de sosirea pompierilor, a suferit arsuri de gradul II la nivelul mâinilor și feței. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru îngrijiri.

În urma incendiului, aproximativ 50 de metri pătrați din depozit au fost afectați. Pompierii continuă acțiunile pentru lichidarea completă a focului, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

