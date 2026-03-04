În perioada 5–8 martie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de primăvară. În acest context, IGSU vine cu recomandări și îndeamnă părinții sau persoanele care au în grijă copii să îi supravegheze pentru a preveni situațiile de risc.

Potrivit IGSU, un pericol major în această perioadă sunt lacurile și iazurile, pe care se formează un strat subțire de gheață și există riscul de prăbușire în apă.

Totodată, un risc sporit îl constituie focul și sursele de încălzire. Chibriturile, brichetele, lumânările, precum și aparatele electrice trebuie păstrate în locuri unde copiii nu au acces: „Orice sursă de foc lăsată nesupravegheată poate provoca incendii sau arsuri grave”.

De asemenea, salvatorii subliniează și riscul asupra pericolelor din spațiile deschise sau zonele neamenajate, cum ar fi șantierele de construcții care pot deveni extrem de periculoase pentru copii.

„Aici, o atenție deosebită trebuie acordată prevenirii căderilor de la înălțime. Copiii nu trebuie lăsați singuri în apropierea geamurilor deschise, balcoanelor sau altor zone înalte din locuință”.

Un alt risc semnificativ este folosirea ustensilelor ascuțite și a substanțelor chimice din gospodărie. IGSU recomandă ca acestea să fie depozitate în spații sigure.

„Pentru ca vacanța de primăvară să fie una liniștită și plină de momente frumoase, este esențial ca părinții să discute cu cei mici despre regulile de comportament și securitate personală, explicându-le riscurile la care se pot expune”.