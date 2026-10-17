Utilaje agricole moderne, tehnologii noi și soluții menite să-i ajute pe fermieri să lucreze mai eficient. Cele mai inovatoare produse și echipamente din domeniul agroindustrial au fost premiate la Moldexpo, în cadrul concursului „Noutatea Anului – 2026”, organizat în timpul expozițiilor MOLDAGROTECH și FARMER.

Această semănătoare de precizie a fost distinsă cu medalia de aur și cu diploma Ministerului.

Igor CIUDNII, MANAGER COMPANIE AGRICOLĂ: „La ziua de astăzi această semănătoare este cea mai performantă, cea mai eficientă și cea mai bună semănătoare din lume. Datorită faptului că ea lucrează pe alte principii.”

Reprezentanții companiei spun că utilajul se remarcă prin viteza de lucru și poate înlocui două semănători convenționale.

Igor CIUDNII, MANAGER COMPANIE AGRICOLĂ: „Dacă o semănătoare convențională lucrează la viteză de la șase până la 10 km la oră, semănătoarea respectivă lucrează până la 20 km la oră. În felul ăsta, ea înlocuiește două utilaje convenționale și respectiv, permite fermierului, într-un timp foarte, foarte scurt, să efectueze lucrările în câmp.”

Un alt utilaj premiat este acest încărcător telescopic, care poate fi folosit pentru mai multe lucrări în gospodărie.

Cristian PICHIN, MANAGER ÎN VÂNZĂRI: „Este un încărcător telescopic care au nevoie ca toți să-l aibă în gospodăria sa, adică ușurează foarte mult lucrările în gospodărie.”

La concurs au fost apreciați și micii producători. Victoria Lupașcu reprezintă microvinăria „Pomușoară Dulcișoară” din Cojușna, o afacere de familie prin care încearcă să valorifice pământul moștenit de la părinți.

Victoria LUPAȘCU, PRODUCĂTOR DE VINURI: „Am primit un premiu bănesc și o diplomă pentru cea mai eficientă întreprindere de tip familial. A fost o surpriză pentru noi, chiar nu am știut, dar iată că organizatorii au considerat că merităm această mențiune, fapt ce ne bucură.”

Medalie de aur și diplomă a primit și Nicolae Scurtu, din satul Dereneu, raionul Călărași. Acesta se ocupă de presarea uleiurilor și spune că astfel de distincții îi încurajează pe producătorii locali să-și continue activitatea în Republica Moldova.

Nicolae SCURTU, AGRICULTOR: „Să ne poată motiva ca să stăm acasă să dezvoltăm afacerea, să întreținem familia adică să avem un stimul.”

Potrivit organizatorilor, concursul „Noutatea Anului – 2026” a adus în prim-plan atât tehnologiile moderne pentru agricultură, cât și afacerile locale care încearcă să se dezvolte.