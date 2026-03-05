Inspectorii de Mediu din Orhei vin cu un apel către cetățeni și îndeamnă să nu culeagă ghioceii pentru că astfel planta nu mai are posibilitatea să se regenereze, iar an de an, zonele unde creșteau covoare albe de ghiocei devin tot mai sărace. Totodată, comercializarea ghioceilor este interzisă la noi în țară deodarece aceste plante sunt incluse în Cartea Roșie.

„În Codrii Orheiului practic nu mai avem poienițe cu ghiocei, care ar bucura privirea cu frumusețea și gingășia lor, dar prezența lor în special pe acostamentul traseului național Chișinău-Soroca, este faptul aducerii din alte localități, din alte raioane sau se vând florile care cresc la ei în curțile particulare” scrie IPM într-un comunicat.

Astfel, inspectorii de mediu din Orhei atenționează faptul că plantele efemere sunt extrem de sensibile și nu se merită să le curmăm viața, deoarece își pierd valoarea în câteva zile, mai ales colectate deteriorând rădăcinile.

„Cumpărând aceste buchețele de flori, se contribuie indirect la distrugerea lor, căci unde nu este cerință nu este nici ofertă. Atât timp cât sunt încurajate acțiunile de colectare și comercializare a Ghioceilor, acest flagel nu v-a fi stopat”, a mai adăugat în postare IPM.