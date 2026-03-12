Roman Babuțchi, soțul femeii care a decedat în urma unei proceduri cosmetologice, a fost obligat de instanță să plătească 20.000 de lei drept despăgubiri morale lui Igor Curov, fost director al Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății. În 2024, Curov a fost suspendat din funcție în urma scandalului legat de activitatea unei clinici clandestine de înfrumusețare desfășurate în incinta instituției, scrie Anticorupție.md.

Fostul director a mers în instanță după ce a fost acuzat public că ar fi contribuit la „mușamalizarea cazului”. Pe lângă despăgubirile morale, Roman Babuțchi va acoperi și cheltuielile pentru asistență juridică și taxe, în valoare totală de 33.000 de lei.

Tragedia a avut loc pe 30 ianuarie, când o femeie de afaceri din țară a murit la un salon de înfrumusețare din capitală. Femeia a optat pentru două intervenții estetice. Făcute concomitent, acestea au necesitat anestezie totală, ceea ce ar fi dus la un șoc anafilactic, iar tânăra a suferit un stop cardio-respirator. După tragedie, salonul a fost închis și nimeni din administrație nu a venit cu o reacție. Proprietara salonului, originara din Ucraina, a fugit din Moldova.

La câteva zile după tragedie, ANSP a anunțat că salonul cosmetologic nu avea autorizație pentru a efectua proceduri invazive sau medicale. Nicio autoritate însă nu a verificat activitatea acestui cabinet de când a primit autorizație pentru proceduri de întreținere corporală și înfrumusețare. Pe 10 februarie, anesteziologul salonului de frumusețe a fost plasat în arest pentru 30 de zile.