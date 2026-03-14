Iurii Radulov, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Babior” a fost dat în căutare internațională pentru arestare și extrădare.

Potrivit site-ului Interpol, Iurii Radulov a fost plasat în căutare internațională cu Notificare Roșie. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante alerte internaționale emise de Interpol și este transmisă polițiilor din toate cele peste 190 de state membre ale organizației.

Prin emiterea unei astfel de notificări, autoritățile din alte țări sunt informate despre persoana căutată și pot contribui la localizarea acesteia. De asemenea, notificarea permite identificarea și reținerea provizorie a persoanei vizate, până când statul care a solicitat alerta inițiază procedurile oficiale de extrădare.

Iurii Radulov, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Babior”, a devenit o figură notorie în anii ’90, fiind considerat liderul uneia dintre cele mai violente grupări de killeri din Republica Moldova. Gruparea condusă de acesta era implicată în numeroase asasinate la comandă, având la activ zeci de omoruri. Printre victime s-au numărat oameni de afaceri, dar și lideri ai lumii interlope.

Potrivit investigațiilor desfășurate la începutul anilor 2000, membrii grupării au comis cel puțin patru asasinate și șase tentative de omor în regiunea transnistreană. În acea perioadă, Radulov și mai mulți complici au fugit din țară și au fost dați în căutare internațională. Ulterior, Radulov a fost localizat și reținut în Bulgaria, după care a fost extrădat la Chișinău pentru a fi judecat.

În urma procesului, acesta a fost condamnat pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor. Procurorii au stabilit că Radulov a avut un rol-cheie în organizarea și coordonarea uneia dintre cele mai sângeroase rețele criminale active în regiune în anii ’90. În cele din urmă, gruparea pe care o conducea a fost destructurată, iar mai mulți membri ai acesteia au fost identificați, reținuți și condamnați.

După mai bine de două decenii de detenție, Radulov și un alt interlop, Alexandr Sinegur, ambii condamnați la detenție pe viață pentru infracțiuni grave, au fost eliberați înainte de termen din penitenciarul din Rezina. Decizia a fost luată de Judecătoria Orhei, sediul Rezina, de același magistrat. Potrivit reprezentanților Administrația Națională a Penitenciarelor, instituția a contestat hotărârea la instanța superioară.

Eliberarea a fost posibilă în baza articolului 91 din Codul Penal, adoptat în 2002, care permite deținuților condamnați pe viață să solicite revizuirea pedepsei după executarea a cel puțin 25 de ani de detenție. În cazul celor doi, instanța a ținut cont inclusiv de caracterizările pozitive oferite de administrația penitenciarului.

Decizia a provocat controverse în spațiul public după ce fostul procuror general și candidat la alegerile prezidențiale, Alexandr Stoianoglo, a criticat public eliberarea celor doi. Acesta a acuzat partidul de guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate, că ar fi permis, prin modificări legislative adoptate în 2021 la legea amnistiei, eliberarea unor criminali periculoși.

În urma disputelor politice generate de acest caz, PAS a anunțat excluderea din partid a fostei președinte a Comisiei parlamentare juridice, Olesea Stamate. Într-un comunicat, formațiunea a menționat că modificările legislative au fost votate în baza încrederii acordate unui specialist din domeniu și că efectele acestora au devenit ulterior evidente.

La rândul său, Stamate a respins acuzațiile și a declarat că toate acțiunile au fost legale și corecte din punct de vedere juridic.

Între timp, autoritățile au încercat să stabilească locul aflării lui Radulov. Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a anunțat ulterior că acesta a fost identificat, fără a preciza însă dacă a fost reținut sau în ce țară se află.

În paralel, instanțele au reexaminat cazul. În luna aprilie, Curtea de Apel de Nord a decis anularea hotărârii prin care Iurii Radulov fusese eliberat înainte de termen, dispunând revenirea acestuia în detenție. Totuși, potrivit datelor oficiale, Radulov părăsise deja teritoriul Republicii Moldova pe 16 martie, la scurt timp după eliberarea sa din penitenciar.