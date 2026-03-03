Astăzi se împlinesc patru ani de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În acest context, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a venit cu un mesaj în care menționează că Moldova are sprijinul tuturor celor 27 de state membre ale UE și al instituțiilor europene, fapt ce demonstrează că țara noastră este un „partener serios”, capabilă să își respecte angajametele.

Cristina GHERASIMOV, VICEPRIM-MINISTRU PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ: „În tot acest timp, am făcut pași hotărâți spre acest obiectiv național: am obținut statutul de țară candidată pentru aderare, am organizat un referendum republican și am consfințit integrarea europeană în Constituție, am parcurs etapa de analiză a legislației europene și de planificare a reformelor care urmează sa le realizăm prin adoptarea Programului Național de Aderare la UE 2025–2029, am deschis negocierile tehnice pentru jumătate din capitole”.

Totodată, Gherasimov a mai subliniat că în paralel cu acestea, se îmbunătățește capacitatea administrativă.

Cristina GHERASIMOV, VICEPRIM-MINISTRU PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ: „Demonstrăm, zi de zi, o voință fermă de a ne alătura lumii libere. Construim echipe, învățăm din mers și ne păstrăm direcția chiar și atunci când numeroase provocări ne pun la încercare. Iar sprijinul tuturor celor 27 de state membre ale UE și al instituțiilor europene confirmă că Moldova este un partener serios, capabil să livreze reforme și să își respecte angajamentele”.

Ziua de 3 martie rămâne a fi una istorică pentru țara noastră. Exact 4 ani în urmă, președintele Maia Sandu a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

