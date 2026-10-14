Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Hramului Chișinăului, care în acest an marchează 590 de ani de la prima atestare documentară. Edilul le-a mulțumit locuitorilor pentru contribuția la dezvoltarea orașului și a îndemnat oamenii să rămână uniți pentru a construi împreună un viitor mai bun.

În mesajele sale, Ion Ceban a subliniat că Chișinăul înseamnă, înainte de toate, oamenii care locuiesc aici, muncesc, își cresc copiii și contribuie la dezvoltarea Capitalei. Totodată, edilul a adus un omagiu generațiilor care au construit orașul și au contribuit la transformarea acestuia de-a lungul timpului.

„Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii lui”, a transmis primarul.

Ion Ceban a menționat că își dorește ca locuitorii să se simtă bine în Chișinău, să își crească aici copiii și să își construiască planuri de viitor. De asemenea, acesta a subliniat responsabilitatea comună de a păstra valorile care îi unesc pe chișinăuieni și de a respecta istoria orașului.

„Chișinău este orașul oamenilor. Oameni calzi. Oameni care muncesc. Oameni care creează. Oameni care au rămas. Oameni care au plecat și se întorc. Oameni care îl numesc, simplu, acasă”, a scris edilul.

În mesajul său, primarul le-a urat locuitorilor sănătate, pace în familii, bunăstare și încredere în ziua de mâine, îndemnându-i să contribuie la dezvoltarea unei Capitale mai frumoase și mai confortabile pentru fiecare.

Totodată, Ion Ceban i-a felicitat cu prilejul Hramului localităților și pe locuitorii suburbiilor Cruzești, Ghidighici și Vatra, cărora le-a transmis urări de sănătate și bunăstare.

„Să avem grijă de orașul nostru, să fim uniți și să continuăm să construim împreună un Chișinău de care să fim mândri! La mulți ani, Chișinău! La mulți ani, dragi chișinăuieni!”, a conchis primarul.