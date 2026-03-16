Primarul capitalei Ion Ceban a declarat astăzi că analizele prelevate la stația de captare de la Vadul lui Vodă sunt bune, iar locuitorii din Chișinău pot bea apă de la robinet.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI:„Avem primul baraj instalat la 50 de metri lungime, al doilea la 60 de metri și după care sunt două diguri de protecție care au fost instalate cu partenerii din România. Apa vine, este captată la anumită adâncime și merge mai departe. La Onițcani se face aceeași procedură pe o zonă mai îngustă. Oamenii cu siguranță astăzi pot bea apă. Colegii noștri prelevează probe din oră în oră”.

Astăzi, alte două baraje de protecție, pe lângă cele două puse ieri, au fost instalate pe râul Nistru de Apă-Canal și partenerii din România în zona stației de captare a apei care asigură alimentarea municipiului Chișinău.

Măsura este una preventivă, în prezent capitală nu este afectată în nici un mod de pata de petrol de pe Nistru, rezultatele de laborator arată că indicii nu sunt depășiți. Între timp, în cadrul Comisiei Situației Excepționale a Municipiului, care a avut loc în această dimineață, s-a dispus verificarea sondelor și inventarierea volumelor de apă.

În această dimineață a fost convocată ședința Comisiei Situației Excepționale a Municipiului Chișinău. Primarul capitalei a anunțat că lângă stația de captare de pe Nistru de la Vadul lui Vodă vor fi instalate baraje noi de protecție.

Totodată, Comisia a dispus ca începând de astăzi vor fi examinate resursele alternative de apă și vor fi verificate toate sondele din gestiunea primăriei capitalei dar și cele ale agentilor economici pentru a stabili cer volume de apă sunt disponibile.

Barajele urmează să oprească eventuale pete de petrol sau alte impurități care ar putea ajunge în zona de captare a apei. Între timp, autoritățile dau asigurări că specialiștii monitorizează permanent calitatea apei din râu.

