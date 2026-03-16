Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, urmează să fie citat de Poliție pentru a oferi explicații în legătură cu declarațiile potrivit cărora oamenii legii ar „proteja traficanții de droguri”. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), acuzațiile lansate de edil sunt grave, iar instituția s-a autosesizat, urmând ca primarul să fie audiat pentru a comunica informațiile pe care le deține și care stau la baza acestor afirmații.

Într-o ședință recentă a Primăriei, Ion Ceban a afirmat că poliția solicită de mai mulți ani acces la camerele de supraveghere ale municipiului și a sugerat că instituția încearcă să justifice astfel lipsa rezultatelor în lupta cu traficul de droguri. Edilul a subliniat că Primăria nu are nicio problemă să ofere sprijin, însă a atras atenția că problema drogurilor este mult mai complexă și nu poate fi redusă la accesul la camerele de supraveghere.

„Am înțeles că problema drogurilor se rezumă la camerele Primăriei. De asta poliția nu poate prinde traficanții, care este într-o bună colaborare, ca să nu vorbesc mai mult. Poliția astăzi protejează traficanții de droguri, să fie foarte clar, nu camerele de supraveghere de la primării”, a declarat Ion Ceban.

În replică, Poliția a anunțat că Primăria Chișinău nu colaborează cu oamenii legii, susținând că edilul ar fi refuzat accesul la sistemele de supraveghere video amplasate în capitală, care ar putea ajuta la prevenirea și combaterea infracțiunilor, inclusiv a celor legate de traficul de droguri.

„Lipsa colaborării între instituții a fost confirmată de edil, care recunoaște că de 6 ani refuză conlucrarea cu oamenii legii”, se arată într-un comunicat al IGP.

Ulterior, pe rețelele sociale, Ion Ceban a declarat că va merge la inspectorat dacă va fi citat.

„Am văzut acest mesaj de la poliție. S-au supărat că le-am spus că protejează traficanții de droguri. Sunt gata să mă prezint, ca să vorbim despre lucrurile grave din municipiul Chișinău și din toată Republica Moldova.”