Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman, a anunțat că Autoritatea pentru Populație și Imigrare din Israel va prelungi automat valabilitatea permiselor de muncă pentru lucrătorii străini din sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor până la 30 iunie 2026, fără a fi necesară depunerea unei cereri, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Potrivit declarației ambasadorului, prelungirea se aplică lucrătorilor străini care:

Au avut permisele de muncă expirate între 28 februarie și 31 martie 2026;

S-au aflat legal în Israel în aceeași perioadă, inclusiv cei care au finalizat sau se apropie de finalizarea perioadei maxime de angajare de 63 de luni, iar perioada desemnată de pregătire pentru părăsirea Israelului s-a încheiat în intervalul menționat;

În sectorul construcțiilor, au finalizat perioada maximă de angajare de 63 de luni la 31 decembrie 2025 și au rămas în Israel în baza Hotărârii Guvernului nr. 3863 din 8 februarie 2026.

Ambasadorul Alex Roitman a subliniat că această măsură vine pentru a asigura continuitatea muncii lucrătorilor străini și stabilitatea activităților din sectoarele critice ale economiei israeliene, fără a impune proceduri suplimentare birocratice.