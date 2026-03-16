Un bărbat de 40 de ani a fost reținut de polițiști pentru 72 de ore după ce ar fi furat peste 100 de mii de lei dintr-o companie de microfinanțare din Bălți.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în seara zilei de 11 martie, în jurul orei 17:35. O femeie de 59 de ani, angajata unei companii de microfinanțare, a spus că un bărbat a intrat în sediul instituției, a amenințat-o cu un obiect dur, a agresat-o fizic, iar ulterior a furat de pe masa de birou 103 000 de lei.

Supectul a fost găsit și reținut la scurt timp.

Acesta nu este la prima abatere de la lege. El a fost și anterior condamnat pentru alte infracțiuni.

Dacă va fi găsit vinovat, el ar putea sta după gratii până la 10 ani.