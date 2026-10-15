Judecătorul Angela Vasilenco, de la Judecătoria Chișinău, nu a promovat evaluarea externă. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a constatat că aceasta nu întrunește criteriul de integritate financiară și a propus nepromovarea evaluării.

Potrivit Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, Vasilenco este membră a completelor specializate în examinarea cauzelor de corupție.

Raportul de evaluare a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii, care urmează să decidă dacă acceptă sau respinge propunerea Comisiei.

Deocamdată, raportul nu este public. Acesta va putea fi consultat după expirarea termenului de contestare sau, dacă va fi contestat, după pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție.