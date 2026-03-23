În urma atacurilor recente asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești este, în prezent, deconectată, anunță ministrul Energiei. Incidentul survine la aproximativ o lună după bombardamentele anterioare asupra aceleași linii, care au lăsat zeci de mii de consumatori din întreaga țară, inclusiv Chișinăul, fără energie electrică.

Echipele celor trei operatori de sisteme de transport coordonează verificările tehnice la nivel operativ pentru a evalua starea liniei și a identifica eventualele probleme.

Autoritățile anunță că verificările în teren pot dura câteva ore, iar noi actualizări și informații suplimentare vor fi transmise imediat ce acestea vor fi finalizate.

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea locuințelor. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

Linia de înaltă tensiune Isaccea‑Vulcănești reprezintă una dintre cele mai importante interconexiuni ale Republicii Moldova cu rețelele energetice regionale, conectând sistemul național la Ucraina și, indirect, la România. Această linie este crucială pentru stabilitatea sistemului energetic, asigurând alimentarea cu energie electrică a Chișinăului și a altor localități din întreaga țară.