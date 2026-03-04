Un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare, după ce a luat bani de la mai multe persoane pentru a le termoizola locuințele, fără însă să execute lucrările.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în perioada iunie 2019 – august 2021, în capitală și la Vadul lui Vodă. Bărbatul trebuia să efectueze termoizolarea unor apartamente și a cerut de la proprietari sume cuprinse între 2.200 și 6.570 de lei, fie ca avans, fie ca plată pentru servicii, însă nu și-a mai îndeplinit obligațiile.

Mai mult, în perioada noiembrie 2021 – decembrie 2022, acesta a furat din mai multe saloane de frumusețe, magazine și apartamente din capitală. Bărbatul intra în locuințe și încăperi, și sustrăgea telefoane mobile, bani, documente și alte bunuri de valoare, părăsind locul faptei fără a fi observat.

Prin aceste acțiuni, a cauzat un prejudiciu material de aproximativ 70.000 de lei.

Inculpatul și-a recunoscut parțial vina.