Mai mulți conducători de automobile au fost prinși încălcând regulile de circulație în raionul Strășeni. Printre aceștia se numără șoferi aflați în stare de ebrietate, persoane care conduceau fără permis și un bărbat care transporta fier uzat, presupus a fi colectat ilegal.

În satul Scoreni, polițiștii au depistat doi bărbați, de 32 și, respectiv, 39 de ani, care conduceau după ce au consumat alcool. Testele au indicat concentrații de 0,98 mg/l și 0,61 mg/l de alcool în aerul expirat. Primul conducea haotic un ATV, iar cel de-al doilea se afla la volanul unui automobil Toyota, deși nu deținea permis de conducere. Ambii sunt cercetați penal.

Un alt caz a fost înregistrat în satul Lozova, unde un bărbat de 73 de ani conducea o tricicletă, având 0,42 mg/l de alcool în aerul expirat. Totodată, în orașul Strășeni, polițiștii au depistat un bărbat care conducea o trotinetă electrică în stare de ebrietate.

La volan fără permis, inclusiv un adolescent de 17 ani

Alte încălcări au fost constatate în mai multe localități ale raionului. În Strășeni, un tânăr conducea un automobil Seat fără a deține permis de conducere, iar în satul Căpriana, un alt tânăr a fost depistat la volanul unui Volkswagen, deși nu avea dreptul de a conduce.

În localitatea Zamciogi, polițiștii au identificat un adolescent de 17 ani care conducea o motocicletă fără permis.

Automobil fără inspecție tehnică și asigurare valabile

În satul Recea, un tânăr conducea un Opel care nu avea inspecția tehnică periodică și asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto valabile.

Fier uzat, transportat cu un microbuz

Într-un alt caz, în localitatea Ghelăuza, polițiștii au depistat un bărbat de 30 de ani care transporta cu un microbuz fier uzat, presupus a fi colectat ilegal. Cazul este documentat de organele de drept, în conformitate cu prevederile legale.