Autoritățile au instituit mai multe măsuri de precauție după poluarea cu produse de origine petrolieră a râului Nistru, pentru a preveni riscurile asupra populației și mediului. Deciziile vizează atât alimentarea cu apă potabilă în mai multe localități, cât și restricții temporare privind activitățile de pescuit.

Potrivit autorităților, activitatea stației de captare a apei de la Cosăuți, care alimentează apeductul Soroca–Bălți, a fost sistată temporar, ca măsură de precauție. În același timp, alimentarea cu apă a fost oprită provizoriu în localitatea Naslavcea, precum și în mai multe raioane din nordul țării – Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei – până la confirmarea calității apei.

În paralel, pentru protejarea ecosistemului și prevenirea unor eventuale riscuri pentru populație, autoritățile de mediu au interzis temporar pescuitul sportiv și de agrement pe sectorul Naslavcea – Lacul de acumulare Dubăsari, în perioada 13 martie – 1 aprilie 2026.

Autoritățile au solicitat, totodată, administrațiilor publice locale și operatorilor de apă din localitățile riverane să verifice rezervele disponibile de apă potabilă, să identifice surse alternative de aprovizionare acolo unde este necesar și să acorde prioritate instituțiilor critice, precum spitalele, școlile și serviciile sociale. De asemenea, acestea trebuie să transmită periodic informații despre situația aprovizionării cu apă pentru o coordonare eficientă a intervențiilor.

Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze pentru consum și prepararea alimentelor doar apă potabilă provenită din surse sigure, inclusiv apă îmbuteliată, și să evite utilizarea apei din Nistru pentru băut, gătit sau alte activități casnice până la confirmarea oficială a calității acesteia.

Totul a început zilele trecute, când ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele. Potrivit Ucrainei petele au apărut după atacul Rusiei asupra Hidrocentralei de pe râul Nistru. Combustibilul ajuns în râul Nistru și continuă să fie transportat de curentul apei.

La 12 martie 2026, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei Nistrului pentru sincronizarea acțiunilor serviciilor ucrainene și moldovenești de localizare a poluării și minimizare a posibilelor consecințe asupra mediului. Ieri, a fost instituit cod galben de alertă pentru locuitorii din Naslavcea după ce datele de laborator de ieri privind apa din râul Nistru au arătat depășirea limitelor admise.

Ieri în nordul țării a fost mobilizată și Armata Națională. În localitatea Cureșnița a fost amenajată o tabără pentru gestionarea crizei, unde au fost amplasate filtre pentru captarea petelor de petrol. Militarii vor putea interveni la solicitare cu echipamente și unități de tehnică militară destinate situațiilor excepționale. Tot, la Cureșnița a fost dislocată și o echipă de salvatori din România, care a ajutat la instalarea barajului pentru captarea poluantului.

