În noaptea de miercuri, 11 martie, mai mulți cetățeni ruși, expulzați din Statele Unite ale Americii cu un avion charter, au fost debarcați în Republica Moldova, conform publicației rusești „Агентство”, care citează un apărător al drepturilor omului familiarizat cu situația.

Potrivit sursei, avionul Boeing-767 a decolat din SUA și a aterizat inițial pe 10 martie la Tirana, Albania, înainte de a continua zborul spre București, iar apoi spre Chișinău, unde a ajuns în jurul orei 02:33, ora Moscovei, în 11 martie.

Apărătorul drepturilor omului a precizat că cetățenilor ruși li s-a permis intrarea în Republica Moldova și că aceștia pot rămâne pe teritoriul țării fără viză pentru maximum 90 de zile.

„Nu avem informații că vreunui cetățean rus i s-ar fi refuzat intrarea. Ei au fost cazați pe durata nopții, iar mai departe fiecare va decide ce va face”, a declarat sursa.

Numărul exact al persoanelor de la bord nu este cunoscut, însă estimările preliminare indică aproximativ 10 persoane, potrivit lui Dmitri Valuev, președintele organizației Russian America for Democracy in Russia. Pentru unul dintre cetățenii ruși, apărătorii drepturilor omului intenționează să obțină o viză umanitară pentru Franța, deoarece în Rusia pe numele său este deschis un dosar penal cu motivație politică.

După scurta escală în Chișinău, avionul a continuat traseul către Uzbekistan, iar de acolo spre Tadjikistan.

Conform publicației „Агентство”, acesta este cel puțin al patrulea zbor de deportare în masă al cetățenilor ruși din SUA în ultimul an, alături de mai multe expulzări individuale. În precedentele cazuri, unii dintre deportați au fost arestați imediat după sosirea în Rusia, printre care fostul militar Artiom Vovcenko și activistul anti-război Leonid Melehin.