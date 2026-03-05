Mai mulți moldoveni au sesizat autoritățile din Moldova despre acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă, anunță ministerul Afacerilor Externe, care mai precizează că acesta este unul dintre motivele pentru care în iunie 2025, a fost emisă alerta de călătorie în Rusia.

„În ultimii ani, în Federația Rusă s-a intensificat practica acțiunilor de intimidare și chiar de reținere a cetățenilor moldoveni, atât la intrarea în Federația Rusă, cât și pe teritoriul acesteia”, au scris responsabilii de la MAE.

Totodată, aceștia au explicat că situația aceasta a dus la emiterea alertelor de călătorie pentru Federația Rusă în iunie 2025 și au menționat că se depun toate eforturile pentru eliberarea cetățenilor țării noastre.

„Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, prin oficiul consular, oferă suport cetățenilor și depune efort diplomatic pentru a obține eliberarea cetățenilor Republicii Moldova”, au mai precizat cei de la minister.