Micii producători locali ar putea beneficia de reguli mai simple pentru a-și desfășura activitatea în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a pregătit un pachet de măsuri pentru reducerea birocrației, care urmează să fie supus consultărilor publice, anunță premierul Vasile Tofan.

„Am convenit cu domnul Alexandru Manciu să reducem frecvența verificărilor la micii producători care nu se află în zona de risc. Oamenii trebuie să se concentreze pe producție și vânzare, nu pe rapoarte și controale. Regulile trebuie să protejeze consumatorul, dar să fie proporționale cu riscul”, a declarat Vasile Tofan.

Notificare în loc de aprobare

Una dintre propuneri prevede ca micii producători din domeniile cu risc scăzut să poată începe activitatea doar printr-o notificare către ANSA, fără să aștepte aprobarea instituției. De exemplu, cei care vor să producă pâine artizanală nu vor mai trebui să obțină în prealabil un aviz.

Produsele preparate acasă, într-un cadru legal

Pachetul mai prevede crearea unui cadru legal pentru prepararea și comercializarea unor produse alimentare de casă cu risc scăzut, precum pâinea, biscuiții și anumite produse de patiserie.

Vasile Tofan susține că, în prezent, gastronomia casnică se lovește de bariere birocratice, ceea ce îngreunează vânzarea legală a produselor pregătite acasă.

Micii producători ar putea activa fără SRL

O altă măsură vizează crearea unui regim special care să le permită micilor producători să activeze fără să înregistreze o societate cu răspundere limitată.

Potrivit lui Tofan, ANSA lucrează împreună cu Ministerul Economiei la elaborarea unui mecanism simplificat, care să elimine o parte dintre actualele limitări.

Controale mai rare pentru producătorii cu risc scăzut

Autoritățile mai propun reducerea frecvenței controalelor pentru micii producători care nu prezintă riscuri semnificative. Tofan a oferit exemplul unui producător de brânzeturi din Basarabeasca, care are două controale pe sezon și trebuie să aloce timp pentru completarea raportărilor.

Vasile Tofan, la discuții cu producătorii artizanali

Pachetul de măsuri vine după ce în septembrie, premierul Vasile Tofan s-a întâlnit cu mai mulți producători artizanali, pentru a discuta despre dificultățile cu care se confruntă și regulile care le îngreunează activitatea. La discuții a participat și directorul ANSA, Alexandru Manciu. Atunci, premierul a cerut simplificarea regulilor pentru micii producători și reducerea birocrației.

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