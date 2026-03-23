Maia Sandu a declarat că situația cu criza prețurilor la carburanți este una îngrijorătoare, iar autoritățile au analizat potențialele scenarii, inclusiv cele mai proaste. Totodată, președintele a menționat că Guvernul va veni cu soluții care vor fi puse în aplicare.

Natalia Gânga, REPORTER PRO TV - În contextul majorării carburanților, care sunt mecanismele, cum se gândește statul să ajute consumatorii în acest sens pentru a diminua situația dată și cum se gândește să ajute ramurile care sunt dependente de prețul carburanților?

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Cu Guvernul și Parlamentul am analizat potențialele scenarii. E o situație dacă criza prețurilor și criza energetică, a petrolului și a gazelor se va încheia în câteva săptămâni și este cu totul altă situație dacă va dura luni de zile. Spunem deschis: Republica Moldova este vulnerabilă la toate șocurile energetice, în pofida măsurilor pe care le-am intreprins. Evident că ne afectează. Ne pregătim pentru cele mai proaste scenarii”.

Totodată, șefa statului a menționat că există un mecanism de formare a prețurilor, care presupune o tranziție mai lentă la prețul de piață timp de 14 de zile: „Asta ne ajută să evităm voalitatea extremă. Guvernul are sarcina în următoarele zile să vada care sunt următoarele acțiuni prin care să poată susține economia. Soluția este în continuare creșterea independenței energetice prin sporirea capacităților de producere a energiei regenerabile, reducerea consumului prin proiecte de eficiență energetică și electrificarea”.

De asemenea, Sandu a menționat că totuși este o situatie îngrijorătoare și dacă nu se va stabiliza situația, în următoarele săptamâni, atunci țara noastră se va confrunta cu efecte mari pentru economie, iar Guvernul va veni cu soluții care vor fi puse în aplicare.

Ne așteaptă scumpiri în lanț, avertizează economiștii. Explozia tarifelor la carburanți se va vedea în curând în costul transportului, al serviciilor și, treptat, în prețurile de la rafturile magazinelor. Într-un scenariu moderat, inflația ar putea ajunge până la 7%, iar într-un scenariu mai pesimist — chiar la 10%, în condițiile în care în prezent rata este puțin peste 5%.

Conflictul din Orientul Mijlociu va afecta întreaga economie, iar majorarea prețurilor se îndreaptă ușor de la pompele de carburanți către rafturile magazinelor.

De când a început războiul în Orientul Mijlociu, prețul carburanților continuă să crească semnificativ. Potrivit ministrului Energiei, evoluția prețurilor, inclusiv la benzină, despre care se speculează că ar putea ajunge la 30 de lei per litru, depinde în mare măsură de situația de pe piețele internaționale și de evoluțiile geopolitice.