Ziua Mondială a Sindromului Down este marcată anual pe 21 martie. Cu această ocazie, Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate și incluziune, subliniind că fiecare persoană are propriul drum și propriul mod de a aduce lumină în jur.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA:„Lumea devine mai bună atunci când învățăm să ne privim unii pe alții cu mai multă înțelegere și respect. Incluziunea începe din gesturi simple: din răbdare, din deschidere, din dorința sinceră de a fi alături. Să construim o țară în care fiecare este văzut, ascultat și sprijinit să meargă înainte în felul său”.

„Nu toate florile cresc la fel”

În același context, o organizație din Republica Moldova a lansat campania „Nu toate florile cresc la fel”, menită să promoveze acceptarea diversității și sprijinul pentru persoanele cu sindrom Down. Inițiativei i s-a alăturat și premierul Alexandru Munteanu.

Alexandru MUNTEANU, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Guvernul susține persoanele cu dizabilități prin prestații sociale, alocații și compensații, dar și prin dezvoltarea unor servicii sociale esențiale, precum asistența personală, centrele de zi, serviciile „Respiro” și echipele mobile care oferă sprijin direct în comunitate și la domiciliu”.

Când a fost recunoscută Ziua Mondială a Sindromului Down?

Organizația Națiunilor Unite a recunoscut oficial Ziua Mondială a Sindromului Down în anul 2012. Data de 21 martie simbolizează trisomia cromozomului 21 – o particularitate genetică specifică persoanelor cu sindrom Down.

Cu această ocazie, în întreaga lume sunt organizate campanii de informare și evenimente publice dedicate promovării drepturilor și integrării sociale. Unul dintre cele mai cunoscute gesturi simbolice este purtarea șosetelor diferite, ca semn al acceptării diversității.