Prețurile la carburanți continuă să crească semnificativ. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în weekend benzina va fi la preț de 24,54 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 22,87 lei pentru un litru.

Astfel, șoferii vor plăti cu 21 de bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 63 de bani mai mult pentru un litru de motorină.

Preț carburanți / ANRE

Experții pun scumpirea pe seama tensiunilor din ultima perioadă din Orientul Mijlociu. Într-un comunicat, ANRE scria că escaladarea conflictului izbucnit în Iran în weekend ar putea influența și mai mult prețurile la benzină și motorină, inclusiv în Republica Moldova. La rândul lor, analiștii economici vorbesc despre o posibilă majorare de până la 3 lei per litru, însă doar în cazul în care situația se va prelungi.

