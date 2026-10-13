Un bărbat de 35 de ani, originar din Taraclia, a fost reținut pentru 72 de ore fiind suspectat că ar fi implicat în distribuirea drogurilor la Chișinău. Mascații de la Fulger au descins cu percheziții.
Potrivit poliției, în urma perchezițiilor au fost ridicate hașiș, un un cântar de mici dimensiuni, precum și alte obiecte.
Bărbatul, reținut pentru 72 de ore
Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, el ar putea sta la închisoare de la 7 la 15 ani la închisoare.
Investigațiile continuă.