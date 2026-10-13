Mascații de la Fulger au descins într-un dosar de droguri. Un bărbat din Taraclia, reținut pentru 72 de ore - VIDEO

Un bărbat de 35 de ani, originar din Taraclia, a fost reținut pentru 72 de ore fiind suspectat că ar fi implicat în distribuirea drogurilor la Chișinău. Mascații de la Fulger au descins cu percheziții.