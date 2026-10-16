Patru persoane sunt suspectate că au adus în Republica Moldova mașini furate din Elveția și Germania, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, pentru a le dezmembra și a vinde piesele. Suspectul principal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit PCCOCS, printre mașinile vizate se numără un Mercedes GLC, un Mercedes CLA și un BMW 730. Pentru a le aduce în Moldova, grupul ar fi folosit documente falsificate privind proveniența și datele de identificare ale automobilelor. Mașinile erau conduse peste frontieră de alte persoane.

Un garaj închiriat la Iași

Suspectul principal, în vârstă de 37 de ani, închiria un garaj în orașul Iași din România, unde o altă mașină era în curs de dezmembrare.

În urma perchezițiilor din Chișinău, inclusiv la stații de dezmembrare auto, au fost ridicate telefoane mobile, cartele telefonice, laptopuri și acte referitoare la automobile. Anchetatorii au găsit și bucăți tăiate din mașini, pe care erau ștanțate coduri VIN, folosite pentru identificarea vehiculelor, precum și peste 10 automobile aflate în proces de dezmembrare.

Suspectul principal, arestat pentru 30 de zile

Suspectul principal în vârstă de 37 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Bărbatul a mai fost trimis în judecată într-un alt dosar de contrabandă și escrocherie, anunțat în mai 2020. Dosarul se află în examinare la Judecătoria Hâncești.

Urmărirea penală continuă.