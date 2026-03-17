Ambrozia este considerată una dintre principalele cauze ale alergiilor sezoniere, iar specialiștii avertizează că răspândirea acesteia a crescut semnificativ în ultimii ani, inclusiv pe terenuri agricole, margini de drumuri și spații neîngrijite. În acest context, Guvernul urmează să aprobe mâine o hotărâre ce prevede combaterea și prevenirea răspândirii acesteia.

Potrivit proiectului, documentul prevede un set actualizat de măsuri menite să limiteze extinderea plantei Ambrosia artemisiifolia, cunoscută pentru efectele sale alergene severe, în special în perioada de înflorire.

Totodată, ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ministerul Mediului, precum și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratul pentru Protecția Mediului vor fi responsabili pentru informarea populației despre riscurile pentru sănătate și implementarea acțiunilor de combatere.

Autoritățile locale sunt îndemnate să se implice activ, să informeze populația și să organizeze acțiuni de eradicare a plantei invazive, în limitele competențelor.

Noua hotărâre prevede și abrogarea regulamentului vechi, adoptat în 2018, precum și a planului de acțiuni valabil până în 2024, considerat depășit în raport cu situația actuală.

Hotărârea va intra în vigoare la o lună după publicarea în Monitorul Oficial.