România a intensificat sprijinul acordat autorităților din Republica Moldova pentru combaterea efectelor poluării fluviului Nistru, trimițând, în această dimineață, un nou lot de echipamente și materiale de intervenție de specialitate.

Astfel, în jurul orei 7, au ajuns în Republica Moldova următoarele materiale suplimentare:

800 m de baraj absorbant

4000 kg de material absorbant

800 m de pânză hesiană

500 m de rulou absorbant

Aceste echipamente au fost puse la dispoziție de Administrația Națională „Apele Române”, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență coordonează intervenția, prin personal din cadrul ISU Iași și tehnica necesară transportului și utilizării materialelor.

Sprijinul românesc pentru Republica Moldova a fost aprobat prin Hotărârea CNSU nr. 3 din 12 martie 2026, iar acțiunile se desfășoară prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne, demonstrând solidaritate regională și promptitudine în gestionarea situațiilor de urgență ecologică.

Ajutor/ Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

Totul a început zilele trecute, când ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele. Potrivit Ucrainei petele au apărut după atacul Rusiei asupra Hidrocentralei de pe râul Nistru. Combustibilul ajuns în râul Nistru și continuă să fie transportat de curentul apei.

La 12 martie 2026, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei Nistrului pentru sincronizarea acțiunilor serviciilor ucrainene și moldovenești de localizare a poluării și minimizare a posibilelor consecințe asupra mediului.

Ieri, a fost instituit cod galben de alertă pentru locuitorii din Naslavcea după ce datele de laborator de ieri privind apa din râul Nistru au arătat depășirea limitelor admise.

