Ministerul Educației și Cercetării trage un semnal de alarmă după ce mai multe instituții de învățământ din UTA Găgăuzia au primit un document fals prezentat drept regulament oficial, care conținea instrucțiuni privind modificarea panourilor informative și transmiterea de rapoarte foto și video.

Documentul era prezentat în mod fraudulos ca fiind emis de Minister, însă conținutul acestuia nu corespunde cadrului normativ și politicilor educaționale în vigoare. Mai mult, formatul, limbajul și procedurile descrise diferă de practicile instituționale oficiale, ceea ce indică clar caracterul său fals.

MEC recomandă verificarea sursei și raportarea situațiilor suspecte

MEC subliniază că nu a elaborat și nu a emis niciun astfel de regulament și condamnă ferm astfel de acțiuni de dezinformare. Ministerul recomandă conducătorilor instituțiilor de învățământ să nu dea curs solicitărilor incluse în documentul fals și să verifice cu atenție sursa tuturor instrucțiunilor primite.

În asemenea cazuri, MEC încurajează raportarea situațiilor suspecte către minister și/sau către organele competente, pentru a preveni răspândirea informațiilor false și pentru a proteja integritatea procesului educațional.

Regulament fals/ MEC

În ultimele luni, mai multe informații și documente false atribuite unor instituții de stat au apărut în spațiul public. Acestea aveau rolul de a dezinforma sau de a influența opinia publică, cu scopul de a crea panică și haos în țară.