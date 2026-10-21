Medicamentele se scumpesc. Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș a anunțat astăzi că majorarea de preț vine pe fondul creșterii costurilor de producție și logistică la nivel mondial. În acest context, autoritățile nu vor liberaliza complet prețul medicamentelor eliberate fără prescripție medicală, iar prețul acestor preparate va fi gestionat diferențiat, în funcție de categoria medicamentului.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Noi ne propunem ca mendicamentele fără prescripție, dar care sunt în grupa «esențiale», să negociem prețul la fel ca și pentru medicamentele cu prescripție, iar tot ce procură statul pe medicamente compensate și prin Centru de Achiziții Publice în spitalele publice, ele vor fi plafonate.”

Asta înseamnă că pentru medicamentele de primă necesitate, care pot fi cumpărate fără prescripție medicală, cum ar fi ibuprofen sau paracetamol, autoritățile își propun să negocieze prețul, în timp ce medicamentele pentru spitalele de stat vor avea prețul maxim. Ministrul Gasnaș a comentat că în acest context producătorii notifică autoritățile despre prețurile solicitate, iar costul final al unui medicament include și cheltuielile de distribuție, logistică și marjele comerciale.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Scumpirile sunt în toate, să zicem, produsele și la nivel mondial. Sunt scumpiri din punct de vedere logistic, pentru că producerea unui medicament care a fost acum cinci ani și producerea unui medicament în ziua de astăzi au costuri diferite. De asta producatorii vin și anunță acest preț de producător. Ceea ce vom face noi este să pujnem accent pe partea de compensare, ca pacienții care vor avea acces la medicamentele compensate, să nu simtă acest cost.”

Măsura va intra în vigoare etapizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Aceasta a fost luată din motiv că accesul la medicamente este afectat de distribuția neuniformă a farmaciilor pe teritoriul țării. În paralel, autoritățile intenționează să pună accent pe compensarea medicamentelor, pentru a facilita accesul pacienților la tratamente.