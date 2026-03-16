Militarii din cadrul Brigada Infanterie Motorizată „Moldova” au intervenit pentru a sprijini locuitorii din Bălți, unde distribuie apă potabilă populației în contextul problemelor legate de aprovizionarea cu apă.

Potrivit Ministerul Apărării al Republicii Moldova, o autospecială a Armata Națională a Republicii Moldova, echipată cu o cisternă cu capacitatea de 10 tone, a fost trimisă în oraș pentru a asigura accesul oamenilor la apă.

Punctul de distribuire este amplasat în zona Gara Auto Bălți, pe strada Ștefan cel Mare (Bălți), unde locuitorii pot veni pentru a ridica apă potabilă.

Aprovizionarea cu apă a locuitorilor din Bălți/ Ministerul Apărării

