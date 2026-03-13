Militarii din Armata Națională s-au deplasat la fața locului, în nordul Republicii Moldova, pentru a sprijini autoritățile în gestionarea crizei provocate de poluarea apei din râul Nistru.

În localitatea Cureșnița, raionul Soroca, militarii vor instala o tabără de intervenție care va facilita coordonarea eforturilor de prevenire a răspândirii poluării și monitorizarea impactului asupra mediului și comunităților locale.

Ministerul Apărării a publicat pe pagina sa de Facebook imagini direct de la fața locului, arătând desfășurarea echipamentelor și pregătirile pentru intervenția rapidă.

Totul a început zilele trecute, când ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele. Potrivit Ucrainei petele au apărut după atacul Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina. Combustibilul ajuns în râul Nistru și continuă să fie transportat de curentul apei. Astfel, acest lucru are impact direct asupra cetățenilor Republicii Moldova, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

La 12 martie 2026, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei Nistrului pentru sincronizarea acțiunilor serviciilor ucrainene și moldovenești de localizare a poluării și minimizare a posibilelor consecințe asupra mediului.

Astăzi, a fost instituit cod galben de alertă pentru locuitorii din Naslavcea după ce datele de laborator privind apa din râul Nistru au arătat depășirea limitelor admise.

