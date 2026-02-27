Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare anunță că nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană. Anunțul vine după ce în spațiul public au apărut discuții referitoare la o posibilă hotărâre și la anumite opțiuni de reglementare aflate la nivel de consultări între instituții.

„Subliniem că aceste discuții tehnice nu reprezintă o interdicție efectivă a exporturilor și nu echivalează cu impunerea unor sancțiuni sau blocaje comerciale", precizează cei de la minister.

Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că nu a recepționat nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind eventuale restricții asupra importului de vinuri sau alte produse vitivinicole din Republica Moldova.