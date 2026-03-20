După ce Promo-LEX a depus o plângere penală la Procuratura Generală, solicitând conservarea probelor cu valoare juridică pentru a putea cere despăgubiri de la Federația Rusă, Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, a declarat că ministerul va sprijini pe deplin demersul organizației și va furniza toate probele necesare pentru dosarul penal.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Noi salutăm decizia celor de la Promo-Lex de a depune o plângere penală, de aceea ministerul Mediului va veni cu toate probele necesare pentru ca acest dosar să aibă finalitate. În primul rând vom veni cu acele teste de laborator, colegii care au fost implicați în această criză vor depune și ei probabil în calitate de martor sau care este deja procedura. Dar mai mult de atât, odată ce consecințele acestui dezastru se va finaliza, noi vom face și calculul prejudiciilor care ne-au afectat și atât din punct de vedere a securității aprovizionării cu apă, cât și din punct de vedere a mediului, pentru că daunele nu se opresc doar la aprovizionarea cu apă, o să existe și multe efecte negative care dăinui în timp. De aceea este bine să avem un dosar și să calculăm prejudiciile aduse statului RM. Este încă o dovadă că războiul cu Ucraina nu se oprește la hotar, dar are efect și asupra cetățenilor inclusiv a Republicii Moldova.”

Întrebat despre cine ar putea evalua prejudiciul material, Hajder a explicat că Ministerul Mediului are metodologii clare pentru calcularea efectelor asupra mediului.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Avem metodologii clare prin care noi vom stabili anumite componente, pentru că nu știu dacă sunt prevăzute toate în acest caz, pentru că vorbim de securitate, de aprovizionare cu apă, și aici depășesc dimensiunea ministerului Mediului, dar ce ține de prejudiciu asupra biodiversității mediului, asupra faunei, florei, deci noi acest lucru îl putem socoti chiar în intermediul Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Nu este un lucru care se face imediat, dar trebuie să ținem cont că aceste consecințe negative sunt și la această etapă, deci ele vor fi calculate odată ce vom trece cu bine ăeste această etapă.”

La 16 martie, Asociația Promo-Lex a depus la Procuratura Generală un denunț penal în legătură cu poluarea râului Nistru cu substanțe petroliere, în urma atacului militar al Rusiei asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina din 7 martie 2026. Astfel, Promo-LEX solicită începerea urmăririi penale. Procuratura a primit adresarea, aceasta urmează să fie examinată.

