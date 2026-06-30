Ministerul Muncii și Protecției Sociale susține că propunerea de modificare a modului de calcul al concediului anual de odihnă nu diminuează drepturile angajaților, ci aliniază legislația Republicii Moldova la practicile europene. Reacția vine după ce, marți, sindicatele au anunțat că nu susțin inițiativa de transformare a concediului din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare.

Potrivit Ministerului Muncii, poziția sindicatelor pornește de la o comparație între două unități diferite: 28 de zile calendaristice și 22 de zile lucrătoare, iar în prezent cele 28 de zile includ și weekendurile. Astfel, luate consecutiv, ele reprezintă patru săptămâni, adică 20 de zile în care un salariat cu program de luni până vineri trebuia efectiv să lucreze. Iar dacă sunt fracționate, numărul zilelor efective de absență poate fi diferit.

„Aceeași normă legală este aplicată și percepută neuniform. Acest lucru se vede și în pozițiile partenerilor sociali. Sindicatele interpretează propunerea drept o reducere de la 28 la 22, în timp ce patronatele o interpretează drept o creștere de la echivalentul de 20 de zile lucrătoare la 22”, spun responsabilii de la Ministerul Muncii.

Sindicatele interpretează propunerea drept o reducere de la 28 la 22, în timp ce patronatele o interpretează drept o creștere de la echivalentul de 20 de zile lucrătoare la 22. Ministerul Muncii a adăugat că cele 22 de zile reprezintă o soluție echilibrată, adică patru săptămâni și două zile efective de concediu, mai mult decât echivalentul strict al regimului actual, menționând că este un nivel superior minimului european.

„Dreptul garantat în Uniunea Europeană este de cel puțin 20 de zile la programul de cinci zile, iar acesta rămâne minimul legal în 14 state membre”, se arată în reacția Ministerului.

În concluzie, potrivit reformei, aceasta nu reduce „28 la 22” , dar schimbă metoda de calcul cu una aliniată practicilor din Uniunea Europeană: zile lucrătoare de concediu, nu zile calendaristice lăsate la interpretarea fiecăruia. De asemenea, ministerul subliniază că reieșind din această inițiativă, cetățenii vor avea creșteri salariale și o indemnizație de concediu mai favorabilă, menționând că proiectul nu reduce 28 - la 22, ci schimbă metoda de calcul cu una aliniată practicilor din UE.

„Extinderea continuă a numărului de zile de concediu nu poate substitui politica de creștere a veniturilor din muncă. El schimbă metoda de calcul cu una aliniată practicilor din Uniunea Europeană: zile lucrătoare de concediu, nu zile calendaristice lăsate la interpretarea fiecăruia”, se mai arată în comunicat.

Sindicatele nu susțin propunerea ministerului Muncii

Ieri, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a contestat reforma concediilor de odihnă, menționând că nu are argumente suficiente și ar reduce nivelul actual de protecție a salariaților, iar drept soluție, sindicaliștii propun stabilirea a unui concendiu de 24 de zile lucrătoare.

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Anterior, ministrul Natalia Plugaru a afirmat că reforma vine să aducă mai multă echitate și va face ca fiecare salariat să beneficieze de același număr de zile reale de odihnă.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Astăzi, concediul minim, conform Codului Muncii, este de 28 de zile calendaristice. În practică, asta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care stai acasă. Conform modificărilor pe care le facem acum, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare. Pentru mulți dintre salariați asta înseamnă mai multă odihnă.”

Noile prevederi potrivit cărora concediul anual de odihnă va fi calculat în zile lucrătoare, nu calendaristice cum este în prezent, ar urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2027.