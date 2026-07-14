Perioada de polenizare a ambroziei a început în luna iulie. În acest context, Ministerul Sănătății avertizează că planta răspândită în mai multe regiuni ale Republicii Moldova poate provoca reacții alergice, de la strănut și iritații ale ochilor până la probleme de respirație. Pentru a reduce expunerea la polen, specialiștii recomandă evitarea ieșirilor în anumite perioade ale zilei și respectarea măsurilor de protecție.

În ultimii ani, planta de ambrozie s-a extins pe întreg teritoriul țării și poate fi întâlnită pe terenuri neîngrijite, la marginea drumurilor sau în apropierea localităților.

Planta începe să elibereze polen de la mijlocul lunii iulie, iar perioada de polenizare continuă până la sfârșitul lunii septembrie.

Ce simptome poate provoca

Polenul de ambrozie poate provoca strănut repetat, nas înfundat, secreții nazale, mâncărime și lăcrimarea ochilor. În unele cazuri, alergia poate afecta respirația și poate duce la tuse, senzație de lipsă de aer sau crize de astm.

Tratamentul trebuie stabilit de medic

Specialiștii recomandă persoanelor care au simptome să consulte un medic alergolog și să evite tratamentul luat fără recomandare.Pentru a reduce expunerea la polen, este indicat ca oamenii să evite plimbările dimineața și în zilele uscate cu vânt, să țină geamurile închise și să folosească aer condiționat.

Autoritățile cer eliminarea plantei

Pentru a reduce răspândirea ambroziei, proprietarii de terenuri și autoritățile locale sunt îndemnați să intervină prin cosire, smulgere sau alte metode de combatere.

Cetățenii care observă zone cu ambrozie pot sesiza autoritățile locale sau instituțiile responsabile de protecția mediului.