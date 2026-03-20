Astăzi, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a fost audiat în plenul Parlamentului pentru a prezenta situația privind poluarea fluviului Nistru, provocată de războiul din Ucraina și agresiunea Rusiei. Oficialul a răspuns întrebărilor a 18 deputați și a oferit detalii despre măsurile întreprinse de autorități și planurile pentru perioada post-criză.

„Ceea ce vedem astăzi pe râu nu este un accident natural, ci consecința directă a războiului de la granița noastră. Agresiunea Rusiei ne lovește de la dronele care ne încalcă spațiul aerian până la poluarea resurselor noastre strategice de apă, provocând o problemă națională cu riscuri directe asupra sănătății publice și securității statului”, a declarat Hajder.

Ministrul a prezentat intervențiile autorităților în perioada 11–15 martie și a mulțumit României pentru sprijinul oferit: patru transporturi cu materiale esențiale au ajuns în nordul țării în mai puțin de 8 ore, mobilizând echipele de intervenție necesare.

Potrivit șefului Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, 850 de persoane și 266 de unități tehnice au fost implicate în acțiunile de gestionare a crizei, fiind efectuate 274 de probe de laborator. În total, au fost livrate 620,3 tone de apă potabilă și tehnică către regiunea afectată.

Analizele arată contaminarea cu produse petroliere

Directorul Agenției de Mediu, Nicu Belitei, a confirmat prezența a patru substanțe chimice – benzen, toluen, xilen și etilbenzen – derivate din produsele petroliere ușoare, precum benzina și motorina. Rezultatele au fost confirmate și de laboratoarele din România.

În prezent, autoritățile au instalat 21 de baraje absorbante în zonele critice și folosesc materiale biodegradabile pentru reținerea substanțelor petroliere. De asemenea, a fost solicitată reducerea debitului deversat din Ucraina și a fost interzis pescuitul, ca măsură de precauție.

Pentru perioada post-criză, Hajder a anunțat inventarierea și verificarea surselor alternative de apă, construirea unui laborator modern acreditat și reparația evacuatorului de ape mari de la Lacul Ghidighici. Autoritățile vor revizui și protocoalele de intervenție pentru a spori reziliența în viitor.

Parlamentul condamnă Federația Rusă

Ulterior audierii, 63 de deputați au adoptat o declarație prin care condamnă Rusia pentru contaminarea Nistrului și prejudiciul adus cetățenilor Republicii Moldova. Deputații socialiști și comuniști s-au abținut sau au votat contra.

Deputata PAS, Larisa Novac, a îndemnat la unitate și evitarea politizării crizei: „Apa nu are hotar, apa nu are culoare politică și este indispensabilă pentru toți. Trebuie să învățăm din aceste evenimente ca ele să nu se mai repete.”

Inițiativa audierii ministrului Mediului a fost propusă de deputatul PAS, Sergiu Lazarencu, și susținută de 93 de parlamentari, reflectând preocuparea majoră a legislativului față de criza ecologică de pe fluviul Nistru.

Când a început poluarea râului Nistru?

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie. Primele pete de ulei au fost observate pe 10 martie.

În acest context, pe 15 martie, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău, dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

