Ministrul Mediului Gheorghe Hajder va fi audiat astăzi audiat în plenul Parlamentului pe tema poluării a râului Nistru. Inițiativa a fost propusă de deputatul PAS, Sergiu Lazarenco și a întrunit 93 de voturi pro.

Între timp, măsurile luate împotriva poluării de pe Nistru continuă. Încă șapte baraje de protecție au fost instalate ieri pe râu, în nordul și centrul țării, pentru a opri substanța petrolieră care a ajuns în apă. Autoritățile de mediu, împreună cu specialiști din România, au montat filtre speciale pentru a împiedica răspândirea substanței și pentru a proteja stațiile de captare.

În total, până în prezent au fost instalate 15 sisteme de protecție pe cursul râului. Pentru asta Moldova a primit un ajutor suplimentar din partea României. Este vorba de echipamente necesare pentru a schimba aceste filtre. Potrivit Ministrului Mediului, în următoarele zile vor fi instalate filtre suplimentare pentru ca petrolul să nu treacă de barajul de la Dubăsari.

Când a început poluarea râului Nistru?

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie. Primele pete de ulei au fost observate pe 10 martie.

În acest context, pe 15 martie, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău, dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

