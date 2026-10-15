Creșterea cu 20 de procente a volumului de apă deversat de Ucraina ar putea îmbunătăți situația hidrologică a râului Nistru, dar nu va rezolva în totalitate problemele existente, susține ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, precipitațiile din ultima perioadă și schimbările meteorologice au contribuit la o creștere ușoară a rezervelor de apă.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Această măsură a fost posibilă datorită faptului că temperaturile au scăzut. Asta înseamnă că procesul de evaporare este mult mai mic. Am văzu și ultimele precipitații care au fost în MD și parțial în Ucraina. E adevărat că nu au fost în măsură să îmbunătățească situația substanțial, dar totuși condițiile meteorologice au permis ca să fie o ușoară creștere a deversărilor, ceea ce nu este suficient, dar este o gură de aer, în această perioadă complicată.”

Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, precipitațiile din ultima perioadă și răcirea vremii au contribuit la o ușoară creștere a rezervelor de apă. Totuși, situația hidrologică rămâne gravă. De exemplu, în satul Vasilcău, raionul Soroca, Nistrul a secat complet. Localnicii povestesc că unde era apă cândva, astăzi poți face o plimbare pe uscat.

„Nistrul e scăzut de tot. Ei cred că au oprit acolo, în Ucraina. 00.19- Iată am 60 de ani, locuiesc pe mal, nu a fost așa niciodată.”

„Nu sunt ploi. Multe izvoare care se revărsau în Nistru au dispărut, trebuiau curățite, amenajate. Erau multe pârâuri, multe au fost închise, oamenii au început a trage apă pentru ei.”

De cealaltă parte, primarul capitalei, Ion Ceban, consideră insuficientă majorarea cu aproximativ 20% a debitului de apă deversat în Nistru de la complexul hidroenergetic Novodnestrovsk și a încercat să-și argumenteze poziția folosind sticle cu apă.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Iată noi trebuie să primim atâta – aici sunt 5 litri. Noi primim, în echvalență, un litru, pentru că sunt în jur de doar 20m3/s. Acum când vor să ne dea 20% de la perioada precedentă, iată ce vor să ne mai dea – adică vreo 200 ml din acest litru. Deci, trebuie să primim atâta, dar primim atâta. Iar acesta e un mare succes, așa lucrează manipularea de stat. Situația în jurul Nistrului e critică, catastrofală, în continuare.”

Decizia privind creșterea debitului de apă cu aproximativ 20 la sută a fost convenită în cadrul întrevederii premierului Vasile Tofan și a ministrului Energiei, Dorin Junghietu, cu prim-vicepremierul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîgali. Din cauza secetei în Moldova a fost decretată stare de urgență hidrologică.