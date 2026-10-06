Iurie Radulov, cunoscut în lumea interlopă drept „Babior”, a fost reținut la Istanbul, după o operațiune comună a structurilor turce și Interpol. Momentul capturării sale a fost surprins și făcut public, iar imaginile arată intervenția forțelor de ordine la adresa unde acesta se ascundea.

Potrivit presei turce, operațiunea a avut loc pe 5 octombrie, într-o locuință din cartierul Fatih. Adresa ar fi fost identificată în urma unor acțiuni de informații, iar ulterior polițiștii din cadrul Departamentului pentru Combaterea Crimei Organizate din Istanbul au intervenit.

Radulov a fost reținut în urma operațiunii și a ajuns în custodia autorităților turce. Potrivit informațiilor publicate de presa din Turcia, la acțiune au participat reprezentanți ai Organizației Naționale de Informații a Turciei, Poliției din Istanbul și Departamentului Interpol.

Telefoane și noi piste pentru anchetatori

În urma perchezițiilor efectuate la locuința în care se afla Radulov, anchetatorii ar fi depistat mai multe telefoane mobile. Acestea ar fi fost folosite pentru comunicarea cu alte persoane din gruparea infracțională.

Autoritățile turce au început să verifice conexiunile și activitatea rețelei, iar investigațiile urmează să continue. Presa turcă scrie că operațiunile structurilor specializate în combaterea criminalității organizate vor continua și în perioada următoare.

Căutat pentru crime și tentative de omor

Iurie Radulov, cetățean al Republicii Moldova, era căutat prin Interpol în legătură cu 10 omoruri și 11 tentative de omor. Potrivit presei turce, el este suspectat că ar fi condus o rețea de asasini plătiți care ar fi activat în mai multe țări europene. Aceste acuzații sunt relatate de autoritățile și presa turcă în contextul operațiunii de la Istanbul.

Reținerea din Turcia vine după ce Radulov a părăsit Republica Moldova și a fost dat în urmărire internațională. Acum, autoritățile moldovene urmează să inițieze procedurile necesare pentru aducerea sa în țară, în conformitate cu mecanismele de cooperare judiciară internațională.

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