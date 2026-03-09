Motorina a atins cel mai mare preț din ultimii doi ani, scrie expertul economic, Veaceslav Ioniță, într-o postare pa pagina sa de facebook.

Potrivit lui Ioniță, mai puțin de 3 luni, prețul a reușit să crească cu 4,89 lei/litru, este cea mai mare creștere din ultimii 3 ani, mai mult a fost doar în 2022.

„De remarcat că mai mult de jumătate din creștere, sau 2,7 lei/litru sau petrecut în ultimele 7 zile", mai scrie expertul pe facebook.

Totodată, Ioniță precizează că scumpirea motorinei afectează cel mai mult agricultorii, care în perioada lucrărilor de primăvară deja înregistrează o creștere a costurilor de achiziție de peste 27%.

„Tendința internațională indică clară, că în această săptămână v-om asista la un maraton zilnic de creștere a prețurilor. LA Benzina 95, creșterea este puțin mai lentă, dar tot nu bucură", a mai adăugat acesta.

Grafic/ Facebook

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine benzina va fi la preț de 24,82 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 23,59 lei pentru un litru. Astfel, șoferii vor plăti cu 28 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 72 de bani mai mult pentru un litru de motorină.

Anterior, într-un comunicat, ANRE scria că escaladarea conflictului izbucnit în Iran în weekend ar putea influența și mai mult prețurile la benzină și motorină, inclusiv în Republica Moldova. La rândul lor, analiștii economici vorbesc despre o posibilă majorare de până la 3 lei per litru, însă doar în cazul în care situația se va prelungi.

