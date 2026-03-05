Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine benzina va fi la preț de 24,33 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 22,24 lei pentru un litru.
Astfel, șoferii vor plăti cu 16 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 47 de bani mai mult pentru un litru de motorină.
Experții pun scumpirea pe seama tensiunilor din ultima perioadă din Orientul Mijlociu. Într-un comunicat, ANRE scria că escaladarea conflictului izbucnit în Iran în weekend ar putea influența și mai mult prețurile la benzină și motorină, inclusiv în Republica Moldova. La rândul lor, analiștii economici vorbesc despre o posibilă majorare de până la 3 lei per litru, însă doar în cazul în care situația se va prelungi.