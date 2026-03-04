Motorina se scumpește cu aproape un leu. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine benzina va fi la preț de 24,17 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 21,77 lei pentru un litru.

Astfel, șoferii vor plăti cu 20 de bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 56 de bani mai mult pentru un litru de motorină.

prețul carburanților/ ANRE

Anterior, într-un comunicat, ANRE a scris că escaladarea conflictului izbucnit în Iran ar putea influența și mai mult prețurile la benzină și motorină, inclusiv în Republica Moldova. La rândul lor, analiștii economici vorbesc despre o posibilă majorare de până la 3 lei per litru, însă doar în cazul în care situația se va prelungi.

Potrivit site-ului ANRE, cel mai mare preț la carburanți din ultimii ani a fost înregistrat în vara anului 2022, după declanșarea războiului din țara vecină. Atunci, benzina ajungea să coste aproape 34 de lei, iar motorina – circa 32 de lei.

