Municipiul Bălți ar putea rămâne fără apă, după ce pe râul Nistru, în amonte de localitatea Naslavcea, au fost observate pete uleioase. Potrivit Ministerului Mediului, toate instituțiile responsabile au intervenit încă din primele ore și monitorizează situația. Specialiștii Agenției de Mediu au prelevat probe de apă din mai multe puncte din aval pentru analize de laborator, iar Administrația Națională „Apele Moldovei” este în contact cu autoritățile din Ucraina pentru a clarifica originea și impactul scurgerilor, scrie TVN.md.

Directorul tehnic al Apă-Canal Bălți a declarat pentru TV Nord că, deocamdată, există riscul sistării furnizării apei, însă o decizie oficială nu a fost încă luată.

Locuitorii din Bălți spun că privesc situația cu îngrijorare, însă înțeleg că o eventuală oprire a apei ar putea fi necesară pentru protejarea sănătății publice. Totuși, lipsa unor alternative de alimentare cu apă ar putea crea dificultăți pentru populație.

„Dată trecută noi am plecat de acasă pe vreo câteva zile, mai ales la bloc, e foarte greu fără apă, imposibil absolut, să vii să iei apă de acolo de la Nordica este greu, dar bine încă dacă ești tânăr, dar dacă ești bătrân și la etajul patru – cinci este foarte greu.”

„Evident că părerea este nesatisfăcătoare, totul este rău mergem tot în jos și în jos. Desigur că trebuie și avem posibilități, doar avem 30 de sonde în oraș, ar trebui să fie pornite, dar nu are cine și nici nimeni nu are nevoie, înțelegeți și singuri.”

„Desigur este greu, locuiesc la etajul cinci, nu voi putea. Ce putem face, pe noi nimeni nu ne întreabă, nimeni nimic, fie ești bătrân, am 77 de ani, fac de una singură totul.”

„Este posibil să râmânem fără apă. Pentru noi este foarte greu fără apă, avem aici niște fântâni, dar trebuie să le cărăm, este bine cu apă normal. Ar mai trebui să fie ceva de rezervă, cum Soroca ceva se strică, apeductul, înseamnă că trebuie să avem de rezervă și deodată să fie apă.”

Scurgerea ar fi apărut după atacarea infrastructurii energetice din Novodnestrovsk, regiunea Cernăuți din Ucraina, în noaptea de 7 martie, când zona a fost lovită de rachete lansate de forțele ruse.