Muzică, emoții și hore cât vezi cu ochii – așa a fost atmosfera la concertul dedicat Hramului Chișinăului, sărbătorit până seara târziu. Capitala a adunat oaspeți veniți de pretutindeni, dar și moldoveni reveniți acasă de peste hotare, cu dor de cei dragi și de sărbătorile de acasă. Surprizele muzicale, ritmurile îndrăgite și voia bună au transformat hramul Chișinăului într-un adevărat spectacol al unității și al bucuriei de a fi împreună.

Muzica și voia bună a adunat mii de oameni la hramul capitalei, iar urările de bine au răsunat până seara târziu.

„În această zi frumoasă, de Sf Parascheva, felicit toți chișinăuienii, le doresc sănătate multă, pace.”

„Vrem ca orașul nostru să prospere și să devină unul dintre cele mai frumoase orașe europene.”

La hramul Chișinăului, au venit oaspeți de pretutindeni.

„Rezina, Slobozia, Horodiște.

- Și ați venit la hram, la Chișinău?

- Da, am venit. E foarte frumos.”

Ina a avut oaspeți dragi tocmai din Franța.

Ina, LOCUITOARE A CHIȘINĂULUI: „A venit fata la hram și mă bucur. E frumos și în oraș, să fie pace și sănătate.”

Dorin, MOLDOVEAM STABILIT ÎN FRANȚA: „Dorul de casă e mereu mare și mereu vrem acasă cât de curând. Chișinăul l-am găsit mai frumos decât era.”

Tatiana și soțul său nu a ratat nici o horă. Cei doi au revenit acasă după ce au trăit o viață la Istanbul.

„Felicit toți moldovenii cu hramul orașului Chișinău!

- Vă place la Chișinău?

- Foarte mult îmi place, îl iubesc!”

„Venim de la Bubuieci. Am locuit la Istanbul 28 de ani, iar acum, de 8 luni, am venit cu soțul în Moldova.”

Și turiștii au petrecut până seara târziu.

„Felicităm orașul cu ocazia împlinirii a 590 de ani. E un oraș incredibil și un concert minunat!”

„- Vă place berea de la Chișinău?

- Da, e tare bună. Eu sunt din Germania, unde la fel e bună, dar aceasta e cu adevărat savuroasă.”

Programul artistic a fost și el unul de sărbătoare. Lupii lui Calancea, Zdob și Zdub, orchestra mucicipală condusă de Frații Advahov, dar și Zinaida Julea, Adrian Ursu, Natalia Barbu și mulți alții au dat tonul serii. În acest an, Chișinăul a împlinit 590 de ani de la prima atestare documentară.