Fostul prim-vicepremier al Republicii Moldova, deputat în Primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență, Nicolae Andronati, a fost găsit ucis în locuința sa din regiunea transnistreană, transmite IPN.

Biroul Politici de Reintegrare precizează că pe acest caz a fost sesizat Inspectoratul de Poliție Bender, care întreprinde măsurile prevăzute de lege. Crima a avut loc în localitatea Caragaș, raionul Slobozia.

Deocamdată nu am reușit să luăm legătura cu responsabilii de la Biroul Politici de Reintegrare pentru a confirma informația.

Nicolae Andronati, născut în 1936, a fost o figură marcantă a istoriei recente a Republicii Moldova. El a fost membru al Primului Parlament (1990-1994) și unul dintre votanții Declarației de Independență a țării. Ulterior, a deținut funcția de prim-vicepremier în Guvernul Sangheli și a fost decorat cu „Ordinul Republicii” pentru meritele sale.