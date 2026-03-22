Noi imagini de la accidentul de lângă Comrat, în care o adolescentă de 15 ani și-a pierdut viața – VIDEO

Au apărut noi imagini video de la tragicul accident produs lângă Comrat, în care o adolescentă de 15 ani și-a pierdut viața. Filmările surprinse de martori arată două mașini avariate și motocicleta implicată, toate vehiculele suferind pagube semnificative. Tatiana Demian La fața locului au intervenit două echipaje de ambulanță, care au constatat decesul fetei și au preluat conducătorul motocicletei, rănit în urma coliziunii. Martorii oculari au descris scene dramatice, unul dintre ei declarând: „Este și un trup”. Poliția continuă documentarea cazului și analizează circumstanțele producerii accidentului.