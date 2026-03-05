Compania Energocom anunță că primele facturi la gazele naturale calculate conform noului tarif reglementat vor fi emise la începutul lunii martie 2026 și vor reflecta consumul înregistrat pe parcursul lunii februarie. Noul tarif a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și a intrat în vigoare la data de 4 februarie 2026.

Potrivit Energocom, pentru majoritatea gospodăriilor din Republica Moldova, adică pentru consumatorii casnici conectați la rețelele de distribuție de joasă presiune, prețul reglementat aplicat începând cu luna februarie este de 14,42 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus.

Totuși, primele trei zile ale lunii februarie vor fi calculate la tariful vechi, de 16,74 lei/m³.

Astfel, facturile pe care le vor primi consumatorii în martie vor include două cantități diferite de gaz, fiecare facturată la un tarif distinct.

Pentru a împărți corect consumul între cele două perioade tarifare, Energocom a solicitat operatorilor sistemelor de distribuție să citească indicii contoarelor și să transmită datele către furnizor.

În baza acestor informații va fi realizat calculul final al facturilor.

Dacă citirea directă a contorului nu este posibilă, consumul pentru fiecare perioadă va fi estimat în funcție de consumul mediu zilnic stabilit de operatorul de sistem.

Reprezentanții companiei recomandă cetățenilor să verifice periodic indicii contoarelor și să îi compare cu datele din factură. De asemenea, consumatorii sunt îndemnați să permită accesul distribuitorilor pentru citirea contoarelor sau să solicite efectuarea citirii atunci când este necesar.

Potrivit furnizorului, monitorizarea regulată a contorului rămâne cea mai sigură metodă prin care consumatorii pot verifica corectitudinea facturilor și pot evita eventualele neclarități.