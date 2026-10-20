Scandalul stadionului de la Liceul „Matei Basarab” a ajuns în fața Primăriei Chișinău. Circa 30 de locatari au protestat astăzi, cerând oprirea lucrărilor și anularea acordului dintre instituția de învățământ și clubul Petrocub. Reprezentanții municipalității au ieșit la discuții, însă explicațiile oferite au stârnit și mai multă nemulțumire. Într-un final, s-a convenit ca săptămâna viitoare să fie organizată o întâlnire cu toate părțile implicate.

„Iată proiectul mai mare decât stadionul, doar fotbal. Unde volei, piste de alergat?

-Acesta e proiectul?

-Ce e asta? El nu încape fizic.

-Nu strigați. Nu avem nevoie de dumeata, primarul! Primarul!”

Cu pancarte în mâini, protestatarii spun că nu se opun renovării stadionului pentru elevi, ci folosirii acestuia de clubul Petrocub. Oamenii se tem de zgomot, lumini puternice și pierderea spațiului verde de care se bucură de ani de zile.

„Eu mă duceam și mă plimbam acolo. Eu soțul, părinții cu copii acolo se odihneau.”

„Noi suntem împotriva construirii unui stadion cu scop comercial.”

„Va fi permanent zgomot. Șuierat, lovituri, strigăte, lumini în ferestre 24/7. Va fi imposibil de trăit.”

„Noi vrem două lucruri: ca această construcție să fie oprită și acordul dintre liceu și clubul sportiv Petrocub să fie anulat. Nu este posibil ca într-un cartier să fie construit un teren de fotbal profesionist la o distanță de șapte metri de blocurile de locuit.”

La protest a fost prezentă și viceprimarul suspendat, Irina Gutnic, care spune că a fost invitată de locatari. Aceasta susține că proiectul ar încălca mai multe norme juridice și tehnice.

Irina GUTNIC, VICEPRIMAR SUSPENDAT: „Am constatat mai multe încălcări, atât de ordin juridic, cât și tehnic. Clubul sportiv nu este o asociație națională acreditată de fotbal este un partener privat și în cazul dat trebuia organizată în condițiile legii o licitație.”

Reprezentanții Primăriei au venit să discute cu oamenii, însă dialogul s-a transformat rapid într-un schimb de acuzații.

„Minciună! Nu există așa ceva!

- Dumneavoastră dacă o să aveți destulă educație o să mă ascultați până la capăt. Copii talentați fără stradion. Noi am ieși ca să avem o discuție.

-Noi am venit la primar.”

Șeful adjunct al Direcției Generale Educație și directoarea liceului au insistat că terenul nu este vândut și nu este transmis în arendă, ci renovat, iar elevii îl vor folosi în timpul orelor.

Andrei PAVALOI, ȘEFUL ADJUNCT AL DIRECȚIEI EDUCAȚIE, CHIȘINĂU: „De la ora 08:00 până la ora 15:00 fac lecțiile și activitățile sportive, după care de la ora 15:00 până la 21:30 vor avea loc antrenamente, nu sunt meciuri din acel microsector.”

Victor PRUTEANU, VICEPRIMARUL CAPITALEI: „Acest teren sportiv este al școlii, el nu este un teren public să intre oricine. La moment pentru că nu este securizat gardul se întâmplă mai multe chestii.”

Lidia PRISACARI, DIRECTOAREA LICEULUI MATEI BASARAB: „Se face renovarea terenului sportiv nu se construiește un stadion nou. Este un piar politic vreau să vă spun pentru că am văzut partide politice care permanat erau pe terenul sportiv și care agită oamenii.”

Profesorul de educație fizică din cadrul liceului spune că stadionul necesită renovare urgentă.

Anatolii EVDOCHIMENCO, PROFESOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ: „Când ieșeam să fac ore era groaznic, se plimbau oameni de care vrei, cu câini, fac mizerie, sticle sparte de alcool, copacii nu erau îngrijiți.”

Pentru că nu s-a ajuns la un numitor comun s-a decis că săptămâna viitoare, pe 27 octombrie va avea loc o ședință, cu participarea locatarilor, a părinților, a reprezentanților clubului și ai Primăriei. Responsabilii au spus că unele aspecte ale proiectului ar putea fi ajustate, inclusiv iluminatul. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat oprirea lucrărilor. Cei de la Petrocub nu au venit deocamdată cu o reacție. Anterior aceștia au declarat că proiectul este legal și va aduce doar beneficii. Scandalul a izbucnit la începutul lunii după ce administrația liceului a început reparația stadionului, iar în zona au fost tăiați circa 170 de copaci.