Termoelectrica respinge acuzațiile primarului Ion Ceban, care a afirmat că întreprinderea ar fi deteriorat fără motiv strada Vadul lui Vodă din sectorul Ciocana. Directorul general al companiei, Iurie Razlovan, susține că intervenția este necesară pentru înlocuirea unei țevi corodate și că lucrările sunt menite să prevină alte defecțiuni în sezonul rece.

Într-o intervenție de la fața locului, Razlovan a declarat că echipele au lucrat toată noaptea pentru a demonta conducta veche și a pregăti locul pentru instalarea uneia noi. Acesta a precizat că, după deschiderea șantierului, muncitorii au constatat că situația este mai complicată decât părea inițial, însă compania dispune de tehnica și materialele necesare.

„Scopul nostru este să lucrăm cât mai repede, dar și să facem o lucrare calitativă, în așa fel ca cel puțin 30 de ani aici să nu mai fie nevoie să intervenim”, a declarat directorul Termoelectrica.

„O situație de avarie nu înseamnă apă multă, fierbinte, care curge pe drum”

Directorul Termoelectrica a explicat că defecțiunea a fost identificată cu ajutorul sistemului de monitorizare SCADA, care urmărește circulația agentului termic prin rețeaua orașului. Potrivit acestuia, diferențele dintre cantitățile de agent termic care intră și ies pe anumite direcții pot indica o problemă.

„În dispeceratul nostru avem un sistem SCADA care monitorizează tot orașul pe direcții: cât agent pleacă, cât agent vine. Dacă noi avem o diferență, înseamnă că acolo avem o defecțiune. Noi o găsim, o localizăm și o secționăm”, a explicat Razlovan.

Acesta a subliniat că, odată identificată problema, segmentul afectat este izolat pentru a opri pierderile de agent termic.

„O situație de avarie nu înseamnă apă multă, fierbinte, care cumva, cândva, curgea pe drum. Nu ne convine deloc să pierdem agentul ăsta termic, pentru că el este scump. Asta e apă deodorizată, apă tratată special pentru rețelele termice”, a declarat directorul întreprinderii.

Conductă preizolată în locul celei corodate

Potrivit lui Iurie Razlovan, în locul conductei deteriorate va fi montată una preizolată, care are o durată de viață mai mare. Deși lucrările s-au dovedit a fi mai complicate decât se anticipa, acesta susține că întreprinderea dispune de resursele necesare pentru a le duce la bun sfârșit.

„Când descoperim, se vede că situația este mai complicată. Asta nu ne sperie, noi știm ce avem de făcut. Tehnica o avem, rezervă de țeavă pentru aceeași situație”, a afirmat directorul Termoelectrica.

El a adăugat că vremea permite desfășurarea lucrărilor în această perioadă și că intervenția ar trebui să prevină necesitatea unor reparații similare în timpul iernii.

„Aici vom pune țeavă preizolată, care are o perioadă de viață mult mai lungă. Este foarte calitativă, foarte bună. Și timpul l-am prins destul de bun. Asta înseamnă că iarna aici nu o să ne întoarcem și o să lucrăm cu traseul ăsta cât mai stabil”, a declarat Iurie Razlovan.

Ion Ceban acuză Termoelectrica că a deteriorat asfaltul proaspăt reparat

Reacția Termoelectrica vine după ce Ion Ceban a acuzat întreprinderea că ar fi intervenit pe strada Vadul lui Vodă fără actele permisive necesare și că ar fi distrus asfaltul proaspăt reparat.

„Drum nou râmat de Termoelectrica imediat cum am finisat lucrările de reparație”, a scris primarul pe rețelele sociale. Ceban a susținut că lucrările ar fi putut fi făcute înainte de reparația străzii și a acuzat că intervenția ar fi fost amânată intenționat.

Primarul invocă precedentul din Scuarul Catedralei

Primarul a făcut o paralelă cu situația din Scuarul Catedralei și a afirmat că întreprinderea ar fi beneficiat de protecția poliției și a guvernării. Totodată, acesta a declarat că ar exista alte 400 de solicitări pentru intervenții similare.

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